Pasquetta baciata dal sole: invasione di cittadini e turisti sul lungomare di Napoli

Lunedì 2 Aprile 2018, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 13:02

Il bel tempo e le temperature primaverili di questa pasquetta hanno contribuito a quella che – fin dalle prime ore del mattino – è stata una vera “invasione” del lungomare. Sugli scogli, centinaia di giovani hanno deciso di trascorrere queste prime ore del cosiddetto lunedì dell’agnello, in compagnia di cibo, giochi e bevande.Anche il traffico è in tilt rendendo la circolazione veicolare difficile, da Mergellina a via Caracciolo. Il primo grande caldo insomma, accompagna questa pasquetta che sembra far già registrare il tutto esaurito in città.