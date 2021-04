Pasquetta di zona rossa e divieti in Campania, ma c'è chi anche oggi infrange le regole nazionali. Verso le 12.30 i Carabinieri sono dovuti intervenire in piazza del Plebiscito, a Napoli. Troppe persone assembrate e qualche famiglia che pensava di far giocare i propri bambini. All'arrivo dei carabinieri le persone si sono allontanate. I militari, nel rispetto delle norme anti contagio, hanno sanzionato alcuni cittadini.