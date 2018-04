Martedì 3 Aprile 2018, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 17:58

TORRE DEL GRECO. Pasquetta della vergogna sul Vesuvio: rifiuti e principi di incendi. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli denuncia lo scempio su Facebook: «I roghi di quest’estate non hanno insegnato nulla».Non è sfuggito al consigliere regionale dei Verdi il reportage fotografico sullo stato pietoso delle pinete del Parco Nazionale del Vesuvio nel giorno di Pasquetta, realizzato dai volontari di «Vesuvio Mountain Bike». L’associazione di bikers, alla guida di Gerardo Ciampa, insieme a Mtb Vesuvio, Primaurora, Cai, Aucelluzzo e ad altre associazioni del territorio lunedì si è attivata per sensibilizzare i cittadini a non lasciare rifiuti per terra e a non accendere barbecue per evitare il rischio incendi.Tuttavia, i volontari hanno assistito a spettacoli pietosi, che Borrelli ha denunciato sulla sua pagina Facebook e su Radio Marte.«Gli incendi che, nel corso dell’ultima estate, hanno distrutto migliaia di ettari del parco nazionale del Vesuvio - ha scritto- non hanno insegnato nulla visto che si continua a maltrattare quel Paradiso che la Natura ci ha regalato. Le foto pubblicate sulla pagina facebook Vesuvio Mountain bike lasciano senza parole di fronte all’inciviltà di chi ha pensato di abbandonare i rifiuti e i resti dei pic nic senza preoccuparsi di raccoglierli e portarseli via, c’è addirittura chi ha lasciato i barbecue portatili usati per fare la brace».«Se non vogliamo distruggere del tutto il Parco nazionale del Vesuvio - la conclusione di Borrelli- è necessario intensificare i controlli, anche attraverso il potenziamento della videosorveglianza per non andare incontro a un’altra estate distruttiva, però, serve la collaborazione di tutti coloro che hanno a cuore quel patrimonio naturale e che devono denunciare immediatamente qualsiasi comportamento incivile o illegale».«La Pasquetta di ieri ci ha fatto capire che molti di questi ragazzi - ha aggiunto il biker Massimo Ginelli, presidente di Mtb Vesuvio- non hanno nessuna regola: molti di loro, quando li rimproveravamo per i rifiuti lasciati a terra ci rispondevano "Che ce ne fotte”.Altra cosa che mi sorprende è che molte ragazze minorenni fanno uso di grosse quantità di alcol. Non parliamo poi della famiglia che a fine banchetto ha pensato bene di incendiare i rifiuti ed una sedia di plastica sotto ad un pino. Detto questo, in primis occorrerebbe maggiore interessamento da parte dei proprietari delle Pinete private.Poi un controllo da parte delle forze dell’ordine, che ricordo, in questo periodo è inesistente. Voglio anche dire, però, che una buona parte dei ragazzi ha raccolto i rifiuti e li depositati nel punto dove gli avevamo indicato. E questo ci fa ben sperare».