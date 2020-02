Passa il treno ma l'addetto Circum lascia aperte le sbarre: paura e proteste

Domenica sera, ore 20.32, il treno della Circum è, stranamente puntuale. Non si può dire altrettanto dell'addetto alla sbarra che, ancora una volta, ha lasciato aperto il varco della stazione benché si trovi su una strada trafficata e peraltro male illuminata. E' successo alla fermata della Circumvesuviana di via Guindazzi a Pollena Trocchia, ieri sera, e non è la prima volta. Numerosi cittadini affermano infatti che, benché quello di via Guindazzi sia un passaggio a livello sorvegliato da personale, più volte le sbarre nelle ultime settimane sono state lasciate aperte mentre sopraggiungeva il treno. Si tratta dello stesso varco in cui, anni fa, nel giorno di Pasquetta, morirono tre giovani donne investite dal treno in corsa mentre camminavano sui binari: le transenne non erano state abbassate. Per fortuna, né ieri né nei giorni scorsi, la distrazione dell'addetto alle sbarre ha provocato danni, ma i cittadini insorgono sui social e chiedono provvedimenti immediati per evitare che la tragedia di Pasquetta si ripeta. © RIPRODUZIONE RISERVATA