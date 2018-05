CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 25 Maggio 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non chiamatela fatalità. L'incidente ferroviario della notte scorsa in Piemonte si poteva evitare per almeno due ragioni. Primo: c'è stato il transito non autorizzato di un mezzo eccezionale su un passaggio a livello. Secondo: in quel passaggio a livello non era attivo il Pai-Pl, il sistema di «Protezione automatica integrale dei passaggi a livello» che prevede il blocco automatico e istantaneo della circolazione nel caso in cui si trovi un ostacolo sui binari nei pressi di un passaggio a livello. Una sicurezza che oggi c'è in appena cento passaggi a livello su seimila.L'unico evento casuale di ieri è stato la concomitanza tra il tragico sinistro ferroviario - due morti 23 feriti - e l'assemblea annuale a Firenze dell'Autorità nazionale della sicurezza ferroviaria, la quale ha snocciolato dati piuttosto rassicuranti sui sinistri, con un numero di morti e feriti gravi ai passaggi a livello di 13 nel 2017, come nel 2016, e un po' in calo rispetto ai 16 del 2015 e del 2014 e ai 22 del picco del 2012.I passaggi a livello restano un fattore critico della rete di trasporti italiana. Con l'ultimo censimento a fine 2017 sono ancora 6.100, di cui 4.518 delle Ferrovie. Il numero è in calo da anni, ma lentamente. Nel 2018 Rfi, impegnata da anni in questa direzione, ne eliminerà 125.L'incidente di ieri ha coinvolto un passaggio a livello ad Arè Caluso, sulla linea a binario unico elettrificato da Torino a Ivrea, passaggio per il quale era già prevista l'eliminazione, creando un cavalcavia per le auto e un sottopasso per pedoni e biciclette. Non era un progetto sulla carta: c'era stata la gara con base d'asta di 19 milioni e 13 milioni per l'aggiudicazione. Il programma dei lavori prevedeva la conclusione a giugno 2020.Il punto è che Rete Ferroviaria Italiana non aveva attivato su quel nodo il sistema Pai-Pl. Un brevetto innovativo (e non obbligatorio) che individua la presenza di pedoni o di altri ostacoli sui binari e dà un segnale di blocco automatico al treno in arrivo. Ieri, quando il Tir è rimasto incastrato tra le sbarre e la rete elettrica, ci sarebbe stato ancora il tempo di fermare il treno regionale 10027 che, secondo le ricostruzioni, in quel momento era a un chilometro di distanza.Il piano di Rfi per dotare i passaggi a livello di un sistema di blocco automatico prevede di partire dagli incroci con le strade a maggior traffico. Si è ancora agli inizi, visto che sono stati installati un centinaio di Pai-Pl, ma il nodo di Arè Caluso non è di quelli secondari perché i binari si intersecano con la Statale 26 della Valle d'Aosta, che va da Chivasso al confine con la Francia.Il mezzo eccezionale, che trasportava una casetta, viaggiava in direzione Sud. Superava i limiti di altezza standard di 4 metri, mentre la rete elettrica si trova di norma a 5 metri dai binari (ma anche meno). Nessun segnale stradale indicava il livello effettivo né del resto sarebbe stato obbligatorio al di sopra dei 4,30 metri. Nella domanda di trasporto eccezionale presentata l'8 maggio scorso all'Anas, l'autotrasportatore aveva espressamente dichiarato, nel prestampato, di «non impegnare attraversamenti di passaggi a livello con linee aeree elettrificate lungo le strade di competenza, oppure di essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 14, comma 5 del Regolamento», ovvero di aver avvertito la Rete ferroviaria. La quale nega di aver ricevuto qualsiasi preavviso.