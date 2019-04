Attraversa passaggio a livello senza barriere: maghrebino travolto dal treno della Circum

Martedì 2 Aprile 2019, 14:29

Un giovane, di origine maghrebina, è stato travolto questa mattina dal treno della Circumvesuviana nella tratta tra Saviano e Scisciano, lungo la linea Nola-Baiano. L’uomo, che tutti conoscevano come Giovanni e che lavorava in maniera occasionale nelle campagne del Nolano, ha attraversato con il motorino un “soa”, cioè un passaggio a livello con segnalatore acustico ma senza barriere, in località Strocchia. Si tratta di una zona che si trova in aperta campagna: i binari passano intersecando una serie di strade sterrati. A uno di questi incroci, all’altezza dell’alveo Somma, è passato l’uomo che, evidentemente, non si è accorto del segnalatore, in quel momento funzionante: il maghrebino è morto sul colpo.Secondo una prima ricostruzione, Giovanni era diretto a un negozio in via Fressuriello e ha usato la stradina sterrata come scorciatoia, senza rendersi conto del treno in transito. Il fatto è avvenuto pochi minuti prima delle 8: la circolazione lungo la linea è stata interrotta fino alle 13.45, garantito un servizio automobilistico sostitutivo. Sul posto i carabinieri della stazione di Saviano