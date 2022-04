Trovato in possesso di passaporti inglesi, algerino denunciato dopo un inseguimento a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Egiziaca a Forcella una persona che, alla richiesta di fornire le proprie generalità, si è data improvvisamente alla fuga in direzione di corso Umberto. Ne è nato un breve inseguimento terminato in vico Parrettari dove gli operatori lo hanno bloccato e trovato in possesso di quattro passaporti di nazionalità inglese intestati ad altre persone. L’uomo, un 32enne algerino, è stato denunciato per ricettazione.