Passaportopoli a Napoli: nel mirino della Procura 55 pratiche sospette

Un dipendente del ministero dell'Interno sotto inchiesta, 55 pratiche per ottenere il passaporto ritenute sospette. Poi un caso irrisolto, una sorta di giallo ancora tutto da definire: quello legato alla costruzione di un documento - parliamo ancora di un passaporto - intestato a tale «Carlo Sposito», una sorta di mister X che non si capisce che fine abbia fatto. È la storia raccontata in oltre duecento pagine da una informativa scritta dalla Digos, che sta alla base dell'inchiesta condotta a carico di due dipendenti del ministero dell'Interno. Lavora all'ufficio passaporti della Questura di Napoli, è stato intercettato, pedinato, finanche fotografato in alcuni incontri con gli interlocutori desiderosi di ottenere il documento. Nei prossimi mesi dovrà difendersi dall'accusa di intromissione nel sistema informatico della Questura, in uno scenario in cui la Procura ipotizza anche svariate accuse di corruzione. Ricordate il caso? Dolci, scarpe, abbigliamento, telefonini cellulari per rendere più spedite le pratiche per i passaporti, da consegnare nelle mani di amici e parenti.

Non è l'unico soggetto a finire sotto inchiesta. Sotto i riflettori anche un presunto complice, a sua volta leader di una onlus che si occupa - almeno secondo il suo statuto - di assistenza alle famiglie socialmente in difficoltà. Ed è questo secondo soggetto che si sarebbe cimentato, magari millantando contatti con ufficiali delle varie gerarchie militari, in raccomandazioni per l'accesso nei concorsi pubblici: sono decine le intercettazioni che fanno riferimento al concorso nell'Esercito, in Aereonautica, ma anche per un posto al Cardarelli o negli uffici scolastici. Chiacchiere, millanterie, da parte del leader della onlus finita al centro delle indagini.

Ma torniamo alla storia dei passaporti. Sono 55 le pratiche ritenute sospette. Sotto accusa R. G., dipendente del Ministero, almeno a leggere l'informativa della Digos finita agli atti di questa indagine: avrebbe svolto una «prezzolata mediazione dispensando informazioni e prodigandosi nel velocizzare i tempi di evasione nel rilascio di passaporti al punto da acquisire ragioni di credito nella diversificata utenza che riconoscente si mostra permeabile alle successive richieste». Storia più o meno facile da scrivere, alla luce di centinaia di telefonate intercettate, in cui si fa spesso riferimento a regali vari in cambio di un interessamento a spingere in avanti le pratiche. Ma da chi è rappresentata la «diversificata utenza» che contattava il dipendente? C'è un intero mondo che finisce al centro delle indagini: professionisti, commercianti, finanche imprenditori del Cis di Nola, tutti alla corte dello stesso dipendente, sempre e comunque per ottenere il via libera alla richiesta di documenti. Favori chiesti da parte di chi poteva tranquillamente reclamare i propri diritti. Una vicenda che va raccontata da una premessa: in questa storia vanno ritenuti estranei alle accuse la dirigente dell'ufficio Pas, ma anche le decine di poliziotti o dipendenti pubblici che si alternano per offrire un servizio ai cittadini.

Ma come nasce l'inchiesta sulla gestione dei passaporti? Tutto risale all'arresto di due cittadini albanesi, a marzo del 2018: Artan e Kristina Luka, che finiscono agli arresti per aver fatto richiesta del documento internazionale presentando un incartamento rivelatosi posticcio. A partire da quel momento, le indagini deviano su un altro caso, su cui gravano pesanti punti interrogativi: è il caso di «Carlo Sposito», un nome ordinario, come ce ne sono tanti, che si dimostra essere un fake usato per ottenere un passaporto con tanto di timbro del ministero dell'Interno. Ma in tasca di chi va a finire? Le indagini non l'hanno chiarito. Di sicuro - si legge nelle conclusioni della Digos - c'è un soggetto che si rivolge all'ufficio pas, che presenta i documenti e che ottiene il passaporto. Ma non è chiaro chi sia. Stando alle indagini, R.G. avrebbe provato a visionare la pratica con un accesso telematico, che ha lasciato una traccia indelebile sotto il profilo informatico. E che ha attirato sospetti da parte degli inquirenti, che - da quel momento in poi - hanno iniziato a lavorare sulle decine di pratiche ritenute sospette. Inchiesta condotta dal pm Ida Frongillo, magistrato in forza al pool reati contro la pubblica amministrazione del procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, si attende una probabile richiesta di rinvio a giudizio. Sotto accusa anche il leader della «onlus» (quello che millantava agganci nei vari concorsi), ma anche alcuni soggetti mediatori, interessati ad ottenere documenti a stretto giro.

Un'inchiesta che ora attende la versione dei soggetti coinvolti, mentre resta sullo sfondo la figura di un sedicente «Carlo Sposito», con in tasca un documento formalmente impeccabile anche se costruito a tavolino da una manina amica.

