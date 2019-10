CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Ottobre 2019, 09:20

Il governatore De Luca che solidarizza coi pendolari e invita a «prendere il mitra per il disagio sopportato» (ma poi conferma «stima e rispetto» a tutta l'Eav), gli esponenti dell'opposizione che gli chiedono di dimettersi e lui, Umberto De Gregorio, presidente Eav, che spiega: «La situazione è difficile e chiediamo sempre scusa ai pendolari. Per ora abbiamo evitato la chiusura della Circumvesuviana». Il giorno dopo l'incidente accorso tra il Centro Direzionale e piazza Garibaldi, con un treno della Circumvesuviana che si guasta e sprigiona fumo e i pendolari costretti a percorrere sui binari il tragitto verso la stazione più vicina, le polemiche non solo non si placano, ma salgono di tono. Del resto, ad innescarle è, in qualche modo, lo stesso presidente della Regione, che intervenendo a margine di un convegno sulle politiche abitative, dichiara: «Quando ho visto le immagini di quello che è accaduto ieri alla Circumvesuviana mi è venuto il sangue agli occhi, credo che quei passeggeri avrebbero dovuto prendere il mitra per il disagio sopportato». In verità De Luca aggiunge pure che «scontiamo decenni di nulla nel trasporto pubblico, ci sono mezzi che stanno lì da trent'anni perché da allora non si è avviata una politica di treni e mezzi su gomma, né c'è stato un intervento per sulla sicurezza dei binari e sui sistemi di controllo delle stazioni ferroviarie». E in serata sui social aggiunge: «Riconfermiamo la nostra stima e rispetto per tutti i lavoratori dell'Eav, macchinisti, capotreni, dirigenti, chiamati a far fronte ai disagi dei viaggiatori e a situazioni risultato di decenni di disamministrazione, inefficienza e mancata programmazione». Insomma, nel mitra della mattina inserisce un fiorellino e comunque nel mirino non sembra ci sia De Gregorio.