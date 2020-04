Coronavirus a Napoli, alle 19 scatta l'ora X sul lungomare: tutti a passeggio con parenti, amici e cani

Ultimo aggiornamento: 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lungomare veramente «liberato», a dispetto di qualsiasi paura o ansia da Coronavirus . Anche oggi infatti sono erano tantissimi i napoletani che allo scoccare delle 19, «l'ora x» verrebbe da dire, si sono riversati suin cerca di un po' di relax dopo tanti giorni di paura e quarantena.Ed ecco allora gruppi di ragazzini in comitiva, coppie che passeggiano abbracciate, amiche intente a fare un po' di camminata veloce dopo tanti giorni di stop, famigliole a passeggio con tanto di cani e passeggini.Quello che si vede sul lungomare di Napoli è un potpourri allegro e spensierato, animato di tanto in tanto da biciclette che tornano a popolare la pista ciclabile e larghi abbracci da lontanto di amici che non si vedevano da ormai due mesi. Provenienza? Impossibile stabilirlo. Di sicuro, i più erano muniti didi ogni genere, non sempre di guanti. Ed anche se di correre non se ne parla, così come prescritto dal chiarimento n.21 all'ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 diffuso dall'Unità di crisi regionale, bastanoper sentire aria di libertà.