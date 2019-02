Passi carrabili, scatta il blitz dei vigili: vip di Posillipo e Chiaia tra gli evasori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 9 Febbraio 2019, 07:30

Ci sono insospettabili e molti facoltosi napoletani tra quelli che sono stati sanzionati dai vigili urbani perché non hanno l'autorizzazione per il «passo carrabile» oppure non l'hanno rinnovata. Questo viene fuori dal blitz dei caschi bianchi nel territorio della Prima Municipalità, soprattutto tra Posillipo e Chiaia. Il blitz è stato effettuato dagli agenti del nucleo di polizia amministrativa della Polizia Locale coordinati dal capitano Vittorio De Martino. Una squadra formata da appena 5 agenti che negli ultimi tre mesi ha lavorato molto. Dal 17 ottobre e fino al 31 gennaio sono state effettuate 691 verifiche «finalizzate ad accertare la regolarità delle autorizzazioni amministrative relative ai passi carrabili elevando, complessivamente, 125 verbali. A seguito dei 444 sopralluoghi effettuati sono stati elevati 24 verbali di accertamento Cosap per l'evasione del canone, il cui recupero avverrà attraverso il Servizio comunale preposto al quale i predetti verbali verranno inviati, e 24 verbali ai sensi dell'articolo 22 del Codice della strada»: vale a dire che senza «la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. Nella sostanza non solo c'è stata occupazione dei suoli ma anche la loro modificazione».