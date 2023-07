Passione nera, a Varcaturo il libro di “Lady Ghost”

La scrittrice Anna Maria Ghedina, nota anche come Lady Ghost, presenta il suo ultimo libro “Passione nera” presso La Libreria in via Ripuaria 203 a Varcaturo (Giugliano). Relatore il professor Antonio D'Addio. Interverrà, tra gli altri, Titti Petrucci, la stilista ideatrice del profumo Jnferno scelto dall'autrice per il protagonista Fursan Roxburg-Wutterberg. L'appuntamento è per venerdì 14 luglio alle 19.

