Pasti caldi e coperte per i clochard della città: giovani volontari all’opera per contrastare il freddo

Sabato 12 Gennaio 2019, 12:49

Un pasto caldo per i clochard che – soprattutto in queste ultime notti di freddo intenso – vivono all’interno delle stazioni e dei monumenti storici della città.L’iniziativa nasce da un giovane imprenditore napoletano che ha deciso di mettersi in gioco, insieme ad un gruppo di volontari che da tempo si occupano dell’assistenza ai senzatetto.«E’ un piccolo gesto» dichiara Gianmarco Ravo, «che speriamo possa alleviare almeno per una sera, le sofferenze dei senza fissa dimora. I punti di maggiore concentrazione sono la stazione centrale di Piazza Garibaldi, la Galleria Principe e la Galleria Umberto I, ma non basta. Ci sono ancora tanti clochard che vivono in aree marginali e che devono essere raggiunti, con pasti e coperte calde.Stiamo cercando di radunare quante più persone possibile perché questa attività deve proseguire tutto l’anno. Non possiamo limitarci all’inverno. Su questo tipo di emergenza non bisogna mai abbassare la guardia».