Domenico a 99 anni rinnova la patente nel Napoletano

99 anni e non sentirli. A tal punto da vivere senza restrizioni, anche rinnovando la patente di guida per potersi muovere liberamente con la propria moglie nel paese d'origine: Pimonte.. Ed allora insieme al medico della scuola guida ha fatto l'esame di rinnovo nel rispetto del codice della strada.conosciuto da tutti nel paesino dei monti Lattari come Mimmo che ha vissuto la seconda guerra mondiale, ha cresciuto cinque figli e ancor oggi si occupa del suo orticello. Un uomo di buon carattere che consiglia ai giovani di oggi di vivere rispettando ed amando senza aver paura della buona tavola.