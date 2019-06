Universiadi a Napoli, missione compiuta: «Raggiunti i cinquemila volontari»

Lunedì 3 Giugno 2019, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 17:21

Era una delle caselle da riempire, 5000 volontari da aggiungere ai 2500 messi in campo dalla Protezione Civile e dalle singole federazioni per garantire il corretto svolgimento delle Universiadi. A distanza di un paio di mesi dall'appello del 26 marzo scorso, quando scese in campo Patrizio Oliva per motivare giovani e meno giovani perché fossero parte integrante dell'evento sportivo, oggi l'annuncio dell'ex campione di boxe che l'obiettivo è stato raggiunto.«Dovevamo reclutarne cinquemila - ha detto - ma con tutti gli appelli che abbiamo fatto siamo arrivati a ottomila. Ora - ha spiegato Oliva nel corso della conferenza di presentazione del percorso della torcia delle Universiadi - stiamo lavorando per selezionare i profili più adatti alle nostre esigenze».Le richieste per far parte dell'organizzazione dell'evento in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli e in Campania sono arrivate da tutti i continenti: Africa, Asia, Oceania, Americhe e Europa. Ai volontari, che saranno suddivisi per turni, verrà garantito un rimborso giornaliero di venticinque euro.