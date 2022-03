Patrizio Rispo, da testimonial a paziente: «Ho sconfitto il cancro, fate prevenzione»

Era stato il professore Vincenzo Mirone a insistere, quando lo aveva chiamato come testimonial della campagna per una prevenzione contro il cancro alla prostata. La visita con il primario di urologia, al Policlinico della Federico II, non era legata a un appuntamento ragionato, ma la circostanza, decisamente fortuita, aveva portato alla diagnosi precoce della neoplasia così comune tra gli uomini e tante, troppe volte sottovalutata. «Solo che,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati