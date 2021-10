Patto educativo per Napoli, Sos Impresa aderisce all'appello del vescovo Battaglia

Sos Impresa - Rete per la legalità aderisce all’appello lanciato dall’arcivescovo Mimmo Battaglia per un “Patto educativo per Napoli”. Di fronte allo scenario metropolitano, l’appello di don Mimmo rappresenta una sfida che vogliamo raccogliere: «Saremo a quel tavolo - afferma Luigi Cuomo, presidente nazionale Sos Impresa - per condividere la proposta avanzata all’associazionismo, alle categorie imprenditoriali, agli enti locali e al governo nazionale. In campo la nostra esperienza di lotta all’usura e al racket proprio contro la cultura della violenza e della camorra (Il numero verde Sos impresa 800 900 767).

