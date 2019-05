Patto dei funerali anonimi a Napoli, sigilli all'impero dei Cesarano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 07:30

Sette imprese sequestrate, ventidue indagati, undici aziende oggetto di perquisizione. E ancora: 150 funerali gestiti a gennaio e febbraio in quattro comuni dell'hinterland, un giro di affari milionario controllato in prima persona, quasi a dispetto delle interdittive antimafia licenziate in questi mesi dalla Prefettura.Numeri e retroscena dell'inchiesta che punta a fare chiarezza sull'impero dei fratelli Cesarano, quelli specializzati in pompe funebri, a loro volta capaci di imporsi anche in altre regioni d'Italia. Blitz all'alba, indaga il pool anticamorra sotto la guida dei pm Antonello Ardituro e Maria Di Mauro, a loro volta coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli: perquisizioni anche in ben quattro comuni - a Pozzuoli, Quarto, Calvizzano e Marano - nella convinzione che a favorire il boom affaristico dei Cesarano ci sarebbero state omissioni da parte di tecnici e di poliziotti delle locali sezioni municipali.