Patto per la sicurezza a Napoli, intervista al prefetto Palomba: «Mancano i dati sull'evasione scolastica»

Prefetto Claudio Palomba, il piano per Napoli è la possibile svolta in materia di sicurezza. Sono previsti metodi diversi rispetto al passato, anche se una delle criticità emerse riguarda la mancanza di una piattaforma in grado di unire tutti i dati legati alla evasione scolastica. Non trova che sia un controsenso rispetto a quanto annunciato anni fa, sempre in tema di emergenza minori?

«Ha fatto bene il ministro Lamorgese a indicare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati