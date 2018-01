Paura a Napoli, principio d'incendio nella Metro

E' stata soppressa per alcune ore a Napoli la fermata Salvator Rosa della Linea 1 della metropolitana a causa di un principio di incendio e i viaggiatori sono stati evacuati. Secondo quanto si è appreso, nel 'sottocassa' di una scala mobile c'è stato un surriscaldamento che ha provocato la fuoriuscita di fumo. Sono intervenuti i tecnici che stanno provvedendo alle verifiche. Si è in attesa del via libera dei vigili del fuco per riaprire l'impianto ai viaggiatori.



La stazione è stata riaperta intorno alle 12. La scala mobile interessata dalla fuoriuscita di fumo resta temporaneamente fuori servizio.

Venerdì 5 Gennaio 2018, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA