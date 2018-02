Paura a Napoli: tentata rapina in farmacia, bandito fugge sparando tra la gente

Per coprirsi la fuga ha esploso un colpo in aria, che fortunatamente non ha causato feriti. Sono in corso le ricerche del rapinatore solitario che, poco fa, ha assaltato una farmacia di via Epomeo, a Soccavo. La dinamica della tentata rapina è ancora in via di definizione ma a quanto si apprende l’uomo, una volta resosi conto che non sarebbe arrivato a mettere le mani sui soldi della cassa, è scappato e ha sparato un colpo di pistola. Nell’area sono in corso pattugliamenti della Polizia di Stato, le indagini sono affidate al commissariato San Paolo.

Mercoledì 7 Febbraio 2018, 18:44

