Mercoledì 19 Dicembre 2018, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un incendio su un bus dell'Anm. È accaduto ad un pullman della linea 147 in via Santa Maria di Costantinopoli, attorno alle 20. A causa di un guasto ai freni si è sviluppato un principio d'incendio. L'autista è intervenuto prontamente evacuando il mezzo dai passeggeri e utilizzando l'estintore, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. «Denunciamo – attacca Fabio Cuomo (Orsa) – lo stato vetusto dei bus, che hanno un'età media elevatissima, e chiediamo all'azienda di aumentare gli investimenti per le manutenzioni». È il secondo episodio di un bus in fiamme nel giro di 5 giorni. Sabato mattina era toccato a un pollicino della Linea 144, completamente divorato dalle fiamme, nello stazionamento antistante l'ospedale Cardarelli.