Napoli, paura al Rione De Gasperi, piovono calcinacci dalle palazzine: «Cornicioni fradici»

Martedì 24 Luglio 2018, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura stanotte nel Rione De Gasperi di Ponticelli. Un edificio dell’isolato 22 è stato interessato dalla caduta di calcinacci. I residenti, allarmati dal distacco, hanno subito avvertito i Vigili del Fuoco giunti sul posto con una squadra.A provocare il distacco del frontalino del balcone del terzo piano della palazzina è stata probabilmente l’abbondante pioggia di ieri che ha aggravato una situazione cronica. Infatti, gli edifici del Rione De Gasperi, e in particolare quello interessato dal crollo, si trovano in condizioni di particolare fatiscenza da diversi anni. Sullo stesso complesso esiste un progetto di riqualificazione che prevede l’abbattimento di molti di essi.Stanotte è intervenuta anche una squadra di Napoli Servizi, l’azienda municipalizzata del Comune di Napoli che si occupa della manutenzione degli alloggi pubblici. Una parte del cortile davanti all’edificio è stata recintata così da non permettere il passaggio per evitare situazioni di pericolo a cose e persone. Persiste, infatti, la possibilità di caduta di altri calcinacci. «La nostra richiesta – dice un residente dello stesso isolato – è che vengano messi in sicurezza almeno i cornicioni che sono fradici».Sono i residenti stessi a denunciare la situazione di assoluto degrado degli edifici in cui abitano e delle aree in comune. A raccogliere la loro denuncia è stata la Consigliera del gruppo M5S della VI Municipalità Tina Formisani che ha segnalato le preoccupanti condizioni delle palazzine al Comune di Napoli indirizzando una nota agli assessorati del Patrimonio, dei Beni Comuni e della Qualità della Vita oltre che al Sindaco di Napoli. La Consigliera ha sottolineato il disagio quotidiano in cui vivono centinaia di persone: «Vi chiediamo di intervenire e fare le dovute verifiche ed interventi per dare dignità a chi vive nel Rione» ha scritto la Consigliera nella segnalazione.