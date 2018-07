Martedì 31 Luglio 2018, 21:48

Paura al Vomero per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione su via Cilea. Le fiamme divampate nei locali al primo piano della palazzina hanno sviluppato anche grandi colonne di fumo avvolgendo l'intero edificio e in particolare, i livelli superiori del palazzo. Nessun abitante è rimasto ferito salvo lievi intossicazioni per l'inalazione dovuta alla nube.I condomini, allarmati sono scesi in strada e l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato complicato dall'assenza dei proprietari dell'appartamento che erano fuori per le vacanze estive. Dunque, prima di attivare le autobotti i caschi gialli hanno duvuto rompere le cancellate delle finestre e, successivamente, domare il rogo. L'incendio è scoppiato intorno alle 20.30 e dai primi accertamenti che hanno escluso qualsiasi tipo di danno strutturale, sembra sia stato causato da problemi al contatore dell'elettricità.