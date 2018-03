Domenica 11 Marzo 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:31

Un tonfo improvviso ed il pannello dell'aria condizionata, si è staccato dal soffito dell'autobus. Pura casualità se, il quadrato in metallo che è precipitato sul pavimento del mezzo, non ha ferito i passeggeri della linea R2 che stava transitando su via Galileo Ferraris, intorno alle 13 di oggi. Spavento a bordo ma nessun ferito.La tratta, che parte dal parcheggio Brin e copre il centro cittadino compreso nell'area tra corso Armando Lucci e piazza Bovio, è stata portata a compimento dal conducente che dopo un attimo di esitazione e dopo essersi accertato che nessun viaggiatore si fosse fatto male, ha proseguito la corsa completandola.Fortunatamente il mezzo non era affollato ma, in ogni caso, alla fine della corsa il bus ha fatto ritorno al deposito Anm per le dovute azioni di manutenzione. E' proprio lo stato di conservazione e restyling dei mezzi che lascia a desiderare e registra carenze quali portelloni che si aprono al passaggio dei mezzi su pavimenti stradali dissestati e pannelli che, alla prima buca, si staccano dal soffitto.