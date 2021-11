Paura a Giugliano, in fiamme negozio di arredamento

Paura questa mattina a Giugliano: un negozio di arredamenti è andato in fiamme intorno alle 13. Una grossa nube di fumo nero si è sviluppata in tutta la zona di via Colonne, scatenando l’allarme di commercianti e residenti.

L’attività che ha preso fuoco è un negozio di arredamento e camerette per bambini che in quegli istanti era chiusa. Al suo interno c’era tutto materiale altamente infiammabile come legno, materassi, cuscini. Tutto all’interno sarebbe andato completamente distrutto.

Il negozio si trova sotto un’abitazione di diversi piani. Pare che al piano sovrastante l’attività, in quegli attimi, non ci fosse nessuno all’interno. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. In corso accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.