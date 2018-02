Giovedì 22 Febbraio 2018, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2018 20:53

Incendio al quarto piano di una palazzina, in via Sedile di Porto, nel centro storico di Napoli dove, improvvisamente, ha preso fuoco il pianerottolo.Le fiamme hanno cominciato a divampare poco dopo le 17 e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le volanti di Polizia di Stato e Carabinieri che hanno messo in sicurezza l'area evacuando la palazzina e due edifici ad essa limitrofi.Gli interventi dei caschi gialli che hanno spento il rogo, stanno proseguendo per accertare le cause dell' incendio che potrebbe essere stato causato da un corto circuito. Altre verifiche riguarderanno la staticità della struttura che, in ogni caso, non sembra essere a rischio.Nonostante lo spavento e la paura dei residenti che si sono dati alla fuga, scappando dalla palazzina, al momento non risultano feriti.