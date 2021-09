Napoli: incendio a ridosso di Villa Holiday, ​invitati in fuga dal ricevimento

Fiamme altissime lambiscono da qualche minuto una notissima sala per ricevimenti ubicata tra i comuni di Calvizzano e Mugnano. È Villa Holiday, circondata da una fitta vegetazione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i vigili urbani. I vigili del fuoco sono all'interno della struttura impegnati a domare le fiamme. Sembra che all'interno vi fossero molte persone e che fosse in corso un ricevimento. Molti si sono riversati in strada, visibilmente impauriti, e da lì hanno assistito alle operazioni dei mezzi di soccorso. Non è la prima volta che l'area è interessata a roghi e incendi di vastissime proporizioni. La nuvola di fumo è visibile in tutta l'area a nord di Napoli. I danni sembrano essere ingenti. Sul luogo del rogo stanno accorrendo anche i carabinieri. Decine le segnalazioni degli automobilisti e residenti della zona.

