Mattinata di paura nella di Torre Annunziata dove è scoppiato un pericoloso incendio in strada. Poco dopo le 11, un furgoncino per il trasporto uova è improvvisamente stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva via Vigne Sant'Antonio, strada di Torre Annunziata che segna il confine con Pompei e Castellammare di Stabia.

Sul posto sono subito arrivati polizia e carabinieri per mettere in sicurezza la strada, a quell'ora molto trafficata, in attesa dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il veicolo e tutto il carico sono andati distrutti. Secondo i primi rilievi, l'incendio sarebbe stato causato da un malfunzionamento meccanico.

