Paura nella notte di Natale: bomba carta esplode davanti a una palestra di Cercola

Martedì 26 Dicembre 2017, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 15:39

CERCOLA - Paura nella notte di Natale. Bomba carta davanti alla saracinesca di una palestra. Due settimane fa una bomba carta fu esplosa davanti ad un'agenzia immobiliare nella stessa area.L’ordigno è stato piazzato nella notte tra la vigilia ed il giorno di Natale, il potente boato - la cui deflagrazione si è avvertita per diverse centinaia di metri di distanza - è stato avvertito anche da una pattuglia dei militari della locale tenenza che in pochissimi minuti è giunta sul posto.E’ successo poco dopo la mezzanotte, in una traversa privata del centrale corso don Minzoni. Il vicolo dove si trova la palestra, molto nota nella zona, “Animal Kingdom”, è cieco e questo ha lasciato fin da subito supporre che chi ha piazzato la bomba carta volesse centrare quello specifico bersaglio. Per fortuna solo danni materiali, danneggiata la saracinesca, ma tanta paura dai residenti della stradina che hanno sentito i vetri delle finestre tremare.Il titolare, un 41enne della zona in sede di denuncia ha detto di non aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva o minaccia. I carabinieri della locale tenenza, però, stanno indagando ad ampio raggio sulla vicenda avvenuta la notte di Natale: una vicenda privata o legata al racket dell’estorsione. Tutte le piste sono aperte in questa primissima fase. Inoltre, un fatto analogo si è verificato appena un paio di settimane fa sempre a Cercola: in quell’occasione la bomba carta fu piazzata davanti all’ingresso di un’agenzia immobiliare, sempre lungo il corso don Minzoni. Anche in quel caso, il titolare non riferì ai carabinieri di Cercola di aver mai subito minacce estorsive. Potrebbe esserci una sola regia dietro questi due episodi intimidatori? Il condizionale è d'obbligo, le indagini sono in corso.