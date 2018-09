Domenica 23 Settembre 2018, 20:34

È scivolato su un gradino mentre stava rientrando in sacrestia dopo aver celebrato messa ma per l'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, non c'è stata alcuna conseguenza. Il porporato è stato accompagnato in infermeria che ha lasciato subito dopo. Lo si apprende da fonti della Curia di Napoli. Il fatto è avvenuto a Lourdes, in Francia, dove il porporato stava guidando il pellegrinaggio di alcuni fedeli della diocesi di Napoli. L'arcivescovo comunque ha già fatto ritorno in Italia dove da domani mattina prenderà parte ai lavori della Conferenza episcopale italiana.La notizia si è subito diffusa a Napoli suscitando apprensione anche perché l'arcivescovo lo scorso 19 settembre, nel corso della celebrazione di San Gennaro, ha avuto un leggero malore causato dal gran caldo che c'era in cattedrale. Dopo il piccolo incidente di oggi il cardinale, proseguono sempre le fonti della Curia, si è subito ripreso riprendendo le normali attività.