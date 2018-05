Giovedì 31 Maggio 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 11:09

POGGIOMARINO - Un ordigno rudimentale è esploso dinanzi all'agenzia immobiliare Giugliano, in via Iervolino a Poggiomarino. La bomba carta ha danneggiato in maniera lieve la saracinesca. Ad accorgersi del raid sono stati gli stessi proprietari dell'agenzia, che in mattinata hanno allertato le forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno effettuato un sopralluogo ed hanno ascoltato i titolari dell'agenzia. Recuperate anche alcune immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti lungo la strada. Indagini a tutto campo, gli investigatori seguono diverse piste