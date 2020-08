Paura Sant'Antonio Abate un paese in fila per i test «Facciamo il nostro dovere»

«Siamo rientrati dalla Calabria, avremmo dovuto proseguire le vacanze in Grecia ma abbiamo disdetto. Stiamo facendo il nostro dovere di cittadini e speriamo che si chiuda qui». Maria ed Eduardo sono in fila con le figlie adolescenti, è mezzogiorno e il caldo non ha scoraggiato decine di abatesi che da ieri stanno effettuando test rapidi e tamponi. Allo screening della popolazione hanno risposto in tanti, a chi è rientrato dalle vacanze si aggiunge anche chi non è proprio partito. «Ci hanno disdetto la prenotazione quando hanno saputo che venivamo da Sant'Antonio Abate. È successo a noi ma anche ad altri amici». Antonio in fila mostra la sua rabbia per quello che è accaduto, «eravamo noti in tutta Italia per i matrimoni sfarzosi ed ora veniamo rifiutati». Il focolaio esploso all'interno del Castello delle Cerimonie ha messo in moto misure di sicurezza straordinarie nell'intera cittadina dei Monti Lattari con l'istituzione di una zona rossa fino a ieri sera, e la chiusura di uffici pubblici, chiese e parchi fino al 25 agosto. Ieri e oggi esami per tutti, una forma volontaria ma necessaria per circoscrivere il contagio.

All'esterno delle sei scuole, sedi di seggi elettorali, il servizio d'ordine organizzato dalla Protezione Civile è rigoroso, un banchetto posizionato all'ingresso degli istituti serve per compilare la scheda del paziente. Nelle classi ad attendere c'è un medico protetto da calzari, guanti e camice. Mascherina d'obbligo per tutti e subito il test rapido. Una puntura sul dito e l'esito immediato scongiurando la positività. Fino alle 13 di ieri erano 200 per ogni seggio le persone registrate, poco più di mille in totale i cittadini che spontaneamente hanno preso parte allo screening nella prima fase, in serata i numeri sono raddoppiati. «Abbiamo superato il lockdown lavorando nell'industria di pomodori e restando sani - racconta Loredana - ora viviamo questo momento con serenità. Questa mattina sono venute le mie figlie, adesso tocca a me». In Via Dante Alighieri sono un centinaio le persone in fila lungo il marciapiede. Una folla composta e silenziosa, a nessuno va di scherzare, ancor meno c'è voglia di parlare. «Sono operatrice sanitaria che lavora su tutto il territorio di Sant'Antonio, essere qui è giusto per la sicurezza mia e dei miei figli». La donna fa parte di un gruppo di sei persone, familiari e amici che assieme hanno deciso di raggiungere la De Curtis che si trova nel centro del paese a pochi passi dal Comune e dalla chiesa principale.



«A casa viviamo con mamma cardiopatica, per la sua sicurezza oggi ci controlliamo tutti, anche i bambini». Dal mese di marzo quelli del paese, come nel resto d'Italia, non entravano in quelle aule colorate e piene di disegni, ieri hanno varcato i cancelli della scuola per assicurarsi di non essere affetti dal Covid-19. «Sono positivi anche dei bambini, questo ci terrorizza e così abbiamo portato anche loro», racconta una donna. Con lei c'è sua figlia che ha occhi azzurri e profondi e ha voglia di raccontare: «Siamo qui da più di due ore, io voglio fare il test» poi la mamma incalza: «Aspettiamo dalle 10 e 45. Sono passate più di due ore, ma è importante e ci vuole pazienza. Speriamo vada tutto bene». Mamma e figlia sono all'esterno del, in attesa tra le giostrine dedicate alla scuola primaria, al confine con Santa Maria la Carità. E proprio dal paese vicino arrivano residenti che chiedono di eseguire il test. «Nessun impedimento», spiega il vigile all'esterno della scuola, e così anche per loro comincia l'attesa fatta di speranza e tensione. «Non volevo venire - spiega un'anziana uscendo dalla scuola delle Salette - poi ho pensato di rispettare la decisione del sindaco, anche per lei sono venuta». Il dito ha una piccola medicazione, il test veloce è risultato negativo e la donna esce sorridente e sollevata. «Domani verrà mio figlio che oggi lavorava». All'interno i test proseguono veloci, se la risposta è positiva si passa al tampone. L'esito arriva il giorno dopo. «L'affluenza è buona- commenta il sindaco- la città sta rispondendo. In tanti dopo la notizia del focolaio alla Sonrisa avevano già provveduto a fare test privatamente. Fino ad ora nessun positivo,speriamo che questo screening non rallenti le risposte per chi si trova in isolamento domiciliare. Oltre ai 16 residenti nella zona rossa (terminata ieri sera a mezzanotte, ndr) ne abbiamo individuato un altro che vive sempre in via Croce Gragnano. I numeri sono incoraggianti». In serata l'Asl renderà nota la presenza di altri due positivi sull'analisi di 459 tamponi, tutti inerenti ai contatti diretti dei contagiati.