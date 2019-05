Alle 15,43, durante le fasi di imbarco di circa cento passeggeri su un aereo della compagnia Volotea, diretto a Napoli, è fuoriuscito del fumo dalla coda del velivolo. Subito è scattato il piano d'emergenza che prevede lo sbarco dei passeggeri e l'intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Non si registrano feriti e i passeggeri sono stati trasferiti all'aerostazione in attesa di imbarcarsi sul volo Volotea per Napoli che partirà alle 18,10.

Giovedì 2 Maggio 2019, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 17:22

