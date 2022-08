Paura per un incendio nei pressi della struttura teatrale di Caivano Arte

Cittadini di Caivano allo stremo per l’inarrestabile ed impressionante sequenza di incendi sul territorio negli ultimi giorni.

Ancora momenti di paura e di grande tensione tra i residenti di via Necropoli per un improvviso incendio scoppiato nei pressi della mega struttura teatrale di Caivano.

L’allarme è scattato quando una grossa nuvola di fumo nero (ben visibile a chilometri di distanza e dal vicino asse mediano Nola Villa Literno), si è levata nell’aria per un’altezza di una quarantina di metri, appestando l’aria dell’intera zona.

Il rogo, verosimilmente dovuto al falò di rifiuti abbandonati e di scarto, si è sviluppato su un’area ubicata a poche centinaia di metri dall’ex impianto sportivo polivalente della Delphinia, anch'esso in disuso ed abbandonato ormai da anni.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che stanno domando le fiamme per evitare ulteriori scempi del territorio.

"Siamo davvero esasperati - dicono alcuni cittadini - per evitare di respirare aria malsama ed ammalarci, siamo costretti spesso a barricarci in casa, per proteggere soprattutto i nostri bambini".