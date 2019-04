Lunedì 22 Aprile 2019, 11:10

Gravissimo incidente ieri sera intorno alle ore 23,45 in via Campi Flegrei a Pozzuoli nei pressi del distributore di carburante Total Erg. Una Smart, condotta da un uomo di 55 anni originario di Pozzuoli, ha travolto una coppia di fidanzati, lui 24 anni lei 22 originari di Quarto, che stava attraversando la strada. Violentissimo l'impatto tanto che è andato letteralmente distrutto il parabrezza e la parte anteriore dell'automobile. I due giovani sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con due ambulanze del 118. I due ragazzi sono stati ricoverati in prognosi riservata presso il nosocomio puteolano, sono comunque fuori pericolo di vita, nonostante abbiamo riportato delle fratture e delle lesioni interne. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Municipale di Pozzuoli, diretta dalla comandante Silvia Mignone, che ha proceduto al sequestro dell'autovettura e al ritiro della patente al conducente. I caschi bianchi hanno avviato, inoltre, un'indagine per stabilire l'esatta dinamica e i motivi dell'incidente.