Paziente sommersa dalle formiche a Napoli, il ministro Grillo: «Chi ha sbagliato pagherà»

«Chi ha permesso questo deve pagare, perché non ha nulla di umano. Non c'è rispetto della dignità». Così in un post il ministro della Salute Giulia Grillo che commenta: «In questi giorni sono anch'io in un letto d'ospedale, e continuo a pensare alla scena di Napoli. Più penso a quello che è successo e più non me ne capacito». Per il ministro «la responsabilità va cercata più in alto, non tra chi quotidianamente fatica in corsia a stretto contatto con i pazienti».



«Mettiamoci nei panni di quella povera paziente indifesa, ognuno di noi sarebbe potuto essere in quel letto» commenta Giulia Grillo che promette: «Tornerò quanto prima negli ospedali della Campania per monitorare da vicino la situazione. Nessuna tolleranza per chi permette abusi e negligenze sulla pelle dei malati». Il ministro difende però i lavoratori che ogni giorno faticano «in corsia a stretto contatto con i pazienti, mandando avanti l'ospedale, nonostante un contesto sociale a dir poco complesso».

Intanto oggi i Nas hanno raccolto dati, verificato le presenze sul posto di lavoro, ascoltato medici, infermieri, pazienti e operai. Per il terzo giorno consecutivo, si sono recati nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli nell'ambito delle indagini sul caso della donna dello Sri Lanka intubata e presa letteralmente d'assalto dalle formiche. Un lavoro ancora in fase embrionale, che però avrebbe già consentito ai militari di ricostruire l'accaduto. A rendere nota la vicenda, diventata virale sul web attraverso un video, è stato sabato scorso il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Tra la documentazione acquisita figurano anche l'ordine di sospensione cautelare emesso ieri dai vertici dell'Asl Napoli 1 nei confronti dei medici e degli infermieri di turno quella sera (nessuno dei quali è stato ascoltato dagli investigatori, ndr) e le carte relative al capitolato d'appalto della ditta di pulizie. I carabinieri agli ordini del maggiore Gennaro Tiano, coordinati dalla VI Sezione della Procura della Repubblica partenopea, hanno anche verificato chi fosse deputato a tenere sotto controllo l'operato delle ditte e cioè le direzioni sanitaria e amministrativa. Non si esclude che nei prossimi giorni potrebbero già essere iscritti i primi nomi nel registro degli indagati. I militari hanno anche raccolto testimonianze grazie alle quali è stato possibile ricostruire la vicenda: la paziente, una donna dello Sri Lanka, allettata e in stato di incoscienza, è stata presa d'assalto dalle formiche tra le 8.15 e le 8,30 di sabato mattina, a causa di una perdita di liquido dalla sacca per la nutrizione parenterale. Quando i familiari e i pazienti si sono accorti di quanto stava accadendo hanno chiesto e ottenuto l'intervento dei sanitari: i carabinieri del Nas sono arrivati sul posto circa 2 ore dopo, inviati direttamente dal Ministero della Salute.

La donna era già stata ripulita, trasferita e la stanza dove si trovava sanificata. In ospedale, inoltre, erano già presenti i vertici dell'Asl competente. Il Nas ha anche ascoltato il personale sanitario che ha riferito di avere segnalato nei giorni scorsi la presenza delle formiche. Accertamenti saranno eseguiti in merito a questi sos che sarebbero stati rimasti inascoltati. L'attività, comunque, non è ancora terminata. Anzi è in una fase preliminare e proseguirà anche nei prossimi giorni. Domani l'attenzione degli inquirenti si concentrerà sulle ditte, quattro-cinque in tutto, a cui sono stati deputati i servizi di sanificazione, trasporto rifiuti e pulizie nell'ospedale San Giovanni Bosco. Al momento, infine, nessuna denuncia riguardo l'accaduto è stata presentata dai familiari della paziente finita al centro di questa vicenda su cui ci sono ancora vari punti da chiarire.

Lunedì 12 Novembre 2018, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 20:54

