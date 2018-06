CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 22:51

Da anni rifiuta contatti con il mondo: quello interno al circuito del carcere duro; e quello esterno, al di là del vetro divisorio del regime differenziato. Niente visite mediche, niente colloqui con i parenti, niente contatti con i difensori, zero comparse in aula. Domani, quella di Cosimo Di Lauro dinanzi ai giudici napoletani, sarà un po’ come la presenza di un fantasma: è imputato come mandante di un omicidio, ma ha già fatto sapere - con un cenno negativo della testa agli agenti penitenziari - che non sarà presente neppure in videoconferenza, rinunciando di fatto a difendersi dall’accusa di essere il regista della faida che provocò sessanta omicidi in pochi mesi, tra il 2004 e il 2005.Un caso controverso quello di Cosimo Di Lauro, sulle cui condizioni di salute si confrontano accusa e difesa: se per i suoi legali (a partire dal penalista Saverio Senese), Cosimo Di Lauro potrebbe essere affetto di una grave patologia psichiatrica, per la Procura lo scenario è completamente diverso. Forti di consulenze tecniche, per gli inquirenti napoletani non ci sono dubbi e Cosimo Di Lauro potrebbe essere protagonista di una strategia di dissimulazione, finalizzata ad abbattere il muro del carcere duro. Insomma, quella di Cosimino è un bluff o è follia?