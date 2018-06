Pedalata e reading a Nisida in ricordo di un giovane scomparso

Sabato 9 Giugno 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata speciale al carcere minorile di Nisida. Domenica 10 giugno, dalla 9 alle ore 11, pedalata e passeggiata lungo il Parco Letterario di Nisida in ricordo di Andrea, un giovane ciclista bresciano, prematuramente scomparso, che ha lasciato alle ragazze e ai ragazzi ai ragazzi di Nisida un forte messaggio di speranza: "Dopo ogni salita... arriva sempre la discesa". Dalle 11.30 alle 12.30, al Ceus, un Reading in suo onore, coordinato da Veria Ponticiello.Andrea era uno dei giovanissimi malati oncologici arrivati nello scorso inverno all’auditorium di Nisida per raccontare le loro esperienze in una delle tredici tappe di un tour organizzato dalla professoressa Anna Berenzi, una delle vincitrici del teacher prize 2017con la professoressa Maria Franco, al lavoro nel carcere. E adesso che Andrea non c'è più i giovani detenuti vogliono ricordarne il messaggio di speranza. Perché Andrea, più di tanti altri, ha insegnato loro il valore della vita.