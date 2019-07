Sabato 6 Luglio 2019, 12:58

Era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma ha ugualmente pedinato la sua ex compagna, dalla sua abitazione fino a un istituto di formazione profesisonale dove la donna avrebbe dovuto seguire un corso. Il 54 enne di Marano, arrestato dai carabinieri di Villaricca, si era appostato davanti all’ingresso della scuola e ha atteso che l’ex terminasse le lezioni e uscisse.La donna ha allertato i carabinieri che hanno arrestato il 54enne in flagranza. L’uomo, che non accettava la fine della relazione, aveva già in passato minacciato e aggredito la donna. Nell’occasione che fece scattare il divieto di avvicinamento, il 54 enne aveva seguito la donna in un negozio di Giugliano e le aveva stretto le mani al collo. L’arrestato è ora nel carcere di Poggioreale in attesa della celebrazione di giudizio con rito direttissimo.