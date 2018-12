Pedone investito, 60enne in prognosi riservata al Cardarelli

Domenica 23 Dicembre 2018, 16:41

Una 60enne napoletana è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli dopo essere stata investita da uno scooter. In realtà, l'anziana, che ieri pomeriggio stava attraversando in via Onofrio Fragnito, nel quartiere Arenella, è stata colpita dal mezzo in seguito ad un incidente tra il centauro ed un'automobile. La prima collisione dunque, è avvenuta tra una Fiat Panda condotta da un 20enne e lo scooter condotto da un 19enne, entrambi napoletani.In seguito all'urto, il motociclo ha ferito la signora che in quel momento stava attraversando la strada. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della sezione Infortunistica stradale dell polizia municipale comandata da Antonio Muriano, che ha proceduto anche alla raccolta di testimonianze e alla rilevazione di eventuali immagini della videosorveglianza in zona.