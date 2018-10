Napoli, 75enne travolto e ucciso sulle strisce pedonali

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 14:27

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'automobile, il 75enne napoletano deceduto ieri sera. L' uomo stava passeggiando in via Ettore Ciccotti, a Scampia, intorno alle 19.30 ed era in compagnia del suo cane, portato regolarmente al guinzaglio.La vittima che abita nel quartiere, poco distante dal luogo dell'investimento, aveva impegnato l'attraversamento pedonale quando è stato investito da una Renault Scenic. L'uomo è stato colpito in pieno mentre il cagnolino è rimasto illeso. Alla guida dell'auto c'era un 32enne napoletano che ha tentato di frenare il veicolo ma non è riuscito ad evitare l'uomo che è stato soccorso e trasportato all'ospedale Cardarelli.Il 75enne è morto poco dopo l'investimento, nel reparto ospedaliero mentre sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano. L'investitore, come di prassi, dovrà rispondere di omicidio stradale e nel corso della serata i poliziotti municipali hanno effettuato i rilievi planimetrici ed il sequestro del veicolo.