Pedopornografia, revenge porn ed estorsioni a minore: indagato finisce in carcere

La Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere - emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica- Sez IV - nei confronti di C.C. indagato per reati di pedopornografia minorile, estorsione, revenge porn.

L'attività investigativa, condotta dall'Arma dei Carabinieri, ha permesso di acquisire gravi indizi di reità nei confronti di C.C., tali da far ritenere che egli, utilizzando i social networks, stringesse rapporti con le sue vittime - una delle quali minore all'epoca dei fatti ed altre con fragilità fisiche o cognitive - per poi indurle ad autoprodurre ed inviargli foto e video dal contenuto pornografico, minacciandone successivamente la diffusione ove non gli fossero state versate somme di denaro.