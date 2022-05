Pellegrinaggio da Napoli a Pompei: 60 mila fedeli in marcia per la pace

La marcia dei sessantamila. Tanti sono stati i pellegrini arrivati ieri a Pompei da Napoli e dall'intera provincia per la chiusura del mese mariano. Dopo due anni di stop per l'emergenza Covid, il popolo dei fedeli si è rimesso in cammino verso il santuario della Regina del Rosario. Una tradizione che si rinnova da 145 anni, che assume oggi, mentre in Ucraina si combatte, un significato particolare nella ricerca della pace.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati