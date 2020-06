Pellini perde il ricorso al Tar: addio alla centrale dei veleni

Il quartier generale del disastro ambientale in provincia di Napoli è a tutti gli effetti di proprietà del Comune di Acerra per cui potrà essere abbattuto e bonificato. Lo ha stabilito con una recente sentenza il Tar Campania, che ha bocciato il ricorso contro l'acquisizione al patrimonio municipale dell'impianto di smaltimento di Lenza Schiavone avanzato quasi cinque anni fa dai Re Mida del traffico di rifiuti, i fratelli acerrani Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini. I tre, che secondo i giudici grazie a questo traffico avrebbero accumulato un patrimonio di almeno 222 milioni, stanno scontando in carcere una condanna a sette anni di reclusione inflitta per aver provocato un disastro ambientale immane tra i comuni di Acerra, Qualiano e Bacoli: milioni di tonnellate di rifiuti tossici provenienti dal nord Italia e scaricati nel Napoletano. Una delle centrali per il trattamento dei veleni era l'impianto di Lenza Schiavone, realizzato alla fine degli anni Novanta con una serie di autorizzazioni del Comune, poi dichiarate illegittime dalla magistratura e infine revocate dalla stessa municipalità. Per questa vicenda di permessi fasulli sono finiti nel processo Pellini anche due ex dirigenti dell'ufficio tecnico comunale. Ma i due l'hanno fatta franca grazie alla prescrizione.



. Finto compost che è stato poi cosparso sui campi coltivati di Acerra. Successivamente, nel 2015, il Comune ha emanato un'ordinanza di acquisizione al patrimonio dell'impianto, ormai dichiarato abusivo. Ordinanza, questa, che aveva seguito un precedente ordine municipale di abbattimento e bonifica dei luoghi scaturito dopo una serie di denunce degli ambientalisti. Ma l'ordine di abbattimento e bonifica è stato disatteso dai Pellini che hanno anzi rilanciato opponendosi all'acquisizione da parte del Comune dell'impianto dei veleni, costituito da una massicciata in cemento armato, un prefabbricato, una vasca per lo scarico, la raccolta e la regimentazione delle acque di percolato e un vasto terreno. Nel frattempo il Comune ha potuto in parte bonificare, nel 2017, il sito rimuovendone i rifiuti superficiali. Sono state eliminate 5mila tonnellate di rifiuti urbani accumulati durante una delle emergenze campane, quella tra il 2001 e il 2002. «Sia l'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale che la rimozione dei rifiuti di Lenza Schiavone commenta Alessandro Cannavacciuolo, ambientalista ed accusatore dei Pellini - sono successive a una nostra diffida e alla conseguente denuncia in procura con cui abbiamo descritto una serie di gravi omissioni e ritardi del Comune proprio sul ripristino della legalità in rapporto ai beni dei Pellini».

Sul terreno di Lenza Schiavone c'è da sempre un vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta per cui le perplessità degli ecologisti puntano sul fatto che ala municipalità di Acerra avrebbe potuto abbattere quell'impianto e ripristinare lo stato dei luoghi senza aspettare la recente sentenza del Tar, che già nel 2015 ha dichiarato del tutto abusiva la struttura». Ora però c'è un grave sospetto e cioè che quel sito sia una bomba ecologica. E si attende l'esito del processo di secondo grado sulla confisca del tesoro dei Pellini, 222 milioni sequestrati dalla Dda: 250 appartamenti, 68 appezzamenti, 50 tra auto, moto e autoveicoli industriali, 49 rapporti bancari e 3 elicotteri.

