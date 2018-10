Pena dimezzata a chi uccise Davide Bifolco. La famiglia: «Il nostro bambino ucciso dalla giustizia»

Martedì 16 Ottobre 2018, 15:38

«Il nostro bambino è stato ammazzato dalla giustizia». C’è amarezza nelle parole di Emilia, zia di Davide Bifolco, dopo la sentenza di Appello che prevede uno sconto da 4 anni e 4 mesi a 2 anni per il carabiniere Gianni Macchiarolo, imputato per l’omicidio del diciassettenne ucciso raggiunto da un colpo di pistola durante un inseguimente la notte del 5 settembre 2014.L'esito dell'udienza in Appello è arrivato in tarda mattinata e ed è stato accolto con grande dolore dalla famiglia del ragazzo. Insieme a loro un gruppo di attivisti dell’associaizone nata in memoria del giovane, che stamattina ha sfilato in corteo da Piazza Garibaldi e ha atteso la decisione dei giudici a Piazza Cenni, sede del tribunale, in segno di solidarietà ai familiari.«La giustizia italiana è una vergogna perché non si può concedere un concordato a una persona che ha ucciso un bambino – ha commentato con rabbia Giovanni Bifolco, padre di Davide – avevamo la speranza che la Corte d’Appello potesse essere più determinata, invece abbiamo capito che questo è un processo politico, manovrato e farsato». Anche il fratello di Davide, Alberto Bifolco, punta il dito contro la magistratura con rabbia: «Se avessimo commesso noi un reato del genere avremmo ottenuto un fine pena mai, perché si tratta di un carabiniere allora bastano due anni. Lo Stato italiano si dovrebbe vergognare». La madre di Davide, visibilmente provata, quando ha appreso l'esito della sentenza e' stata colta da un malore.Due anni con pena sospesa: la condanna della seconda sezione della Corte di Appello di Napoli riduce di 2 anni e quattro mesi quella disposta in primo grado. La notte del 5 settembre Macchiarolo si lanciò all'inseguimento di tre ragazzi che in sella allo stesso scooter e senza casco non si fermarono all'alt. Una volta raggiunti, dalla pistola d'ordinanza del carabiniere partì il proiettile che uccise Davide. Già in primo grado era stato stabilito che il colpo parti' per errore e che il proiettile fu esploso perché il militare stava inciampando e non aveva inserito la sicura.