Penalisti alle urne a Napoli: la sfida di Campora alla giunta Carnevale

Penalisti, si torna alle urne e si va verso un testa a testa all'ultima scheda. Pronti a presentare la propria candidatura per il prossimo biennio, due professionisti noti di piazza Cenni, che hanno di fatto già dato inizio alla propria campagna acquisti (a proposito di nomi da inserire nel direttivo), ma anche alla doverosa ricerca di consenso. In campo tra poche settimane, ci saranno Ermanno Carnevale, presidente uscente della camera penale, e Marco Campora, con una lunga esperienza alle spalle in forza a giunte guidate in passato da altri presidenti.

Tribunale ormai perennemente semivuoto (conseguenza inevitabile della scansione di orari imposta dalle regole anticovid), i penalisti dovranno selezionare la propria classe dirigente che li rappresenterà in un periodo di particolare crisi della professione. Da un lato la pandemia, che ha rallentato lo svolgimento dei processi oltre a diradare l'utenza, dall'altro le nuove regole per l'accesso ad aule e cancellerie sono il terreno su cui avverrà il confronto.

Oltre trecento iscritti chiamati alle urne, si prevede un testa a testa all'ultimo voto, visto lo spessore dei duellanti che, pur non essendo anziani, indossano la toga ormai da decenni. Un testa a testa sulla falsariga di quanto avvenuto due anni fa, quando la giunta Carnevale si impose per 18 voti in più sulla lista concorrente (rappresentata dal candidato presidente Bruno Botti).

Tocca ora al presidente in carica convocare l'ultima assemblea del suo mandato attuale, decidere la data per la prossima consultazione (che due anni fa si tenne a novembre) e dare la parola agli elettori. Contattato da Il Mattino, l'avvocato Carnevale conferma la sua volontà di ricandidarsi per un secondo mandato, ma non scopre le carte sulla squadra, né sul proprio programma elettorale. Conferma la propria discesa in campo anche lo sfidante Marco Campora. In passato ha ricoperto per quattro anni la carica di tesoriere nella giunta guidata da Michele Cerabona, mentre è stato per altri quattro anni nel direttivo guidato dall'ex presidente Attilio Belloni (per un biennio ha anche svolto il ruolo di segretario). Spiega oggi l'avvocato Campora: «Punto a far riavvicinare alla camera penale un po' tutti gli iscritti, mi rivolgo sia ai più giovani sia ai veterani, che mi auguro possano fornire il proprio contributo in un laboratorio sempre aperto, sia sotto il profilo formativo, sia sotto il profilo sindacale, ma anche e soprattutto da un punto di vista politico. Al momento opportuno indicherò nomi e punti programmatici, mi limito ora a dire che nelle linee generali sono a favore delle assemblee, come momento utile per affrontare questioni ordinarie e decisive per il nostro lavoro, ma anche per elaborare una nostra idea politica».

Ma quali sono i problemi attuali per chi quotidianamente indossa la toga? Spiega l'avvocato Gaetano Balice, segretario della giunta Carnevale: «Bisogna rendere più spedito il processo penale, diventa così importante il passaggio sul digitale di tutto ciò che viene inteso come attività di cancelleria. Penso in particolare alle impugnazioni che attualmente impongono all'avvocato di andare in Tribunale anche solo per un mero deposito di atti, che potrebbe avvenire a mezzo pec. Occorre creare una struttura digitale pubblica che consenta di spostare sul digitale la cancelleria, per rendere più efficiente e spedito il processo. Non parlo ovviamente di processo da remoto - aggiunge l'avvocato Balice a scanso di equivoci - dal momento che il confronto delle parti deve rimanere in presenza, in aula e al cospetto dei giudici».

