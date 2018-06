Venerdì 29 Giugno 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 16:54

Mattinata da incubo per i passeggeri del Frecciarossa 9609. Il treno è partito da Roma alle 10.40 e sarebbe dovuto arrivare alla stazione di Napoli-Afragola alle 11.35, ma così non è stato. Spiegano i pendolari: «Prigionieri di un ritardo di circa 3 ore! Siamo arrivati a Caserta alle 14.05. Ci hanno offerto snack e bevande, ma molti di noi hanno perso le coincidenze alla stazione di Napoli centrale». Inoltre il convoglio non ha effettuato la fermata prevista alla stazione Tav di Afragola, ma ha proseguito deviando per Caserta. Commenta Rocco, tra i viaggiatori: «Dicono che il ritardo sia stato causato dal guasto ad un treno precedente. La sosta ad Afragola è saltata e c'è stata una deviazione sulla linea normale, che ha costretto il treno a passare per Caserta».