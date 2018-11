«Pene più severe per i minorenni», da Napoli coro di no a Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Novembre 2018, 08:00

Un coro di no. La proposta avanzata ieri da Matteo Salvini al termine del comitato per l'ordine pubblico celebrato in Prefettura a Napoli sulla necessità di inasprire le pene previste per i minori che commettono reati non convince. E tanto meno l'idea del ministro dell'Interno - che si è detto disponibile a ragionare sull'abbassamento dell'età imputabile - riscuote consensi.Giovandomenico Lepore è stato al vertice della Procura di Napoli per sette lunghi e difficili anni durante i quali l'ufficio inquirente partenopeo ha opposto una energica azione di contrasto non solo contro i clan di camorra, ma anche nei confronti della microcriminalità e della delinquenza giovanile. Il suo giudizio sulle proposte formulate dal leader leghista è senza appello: «Inasprire le pene nei confronti dei minori non serve a niente. Come non serve abbassare il livello dell'età imputabile».