Penisola sorrentina, carabinieri in costume da bagno. Con asciugamano e ombrellone, tra i villeggianti, i militari hanno potuto garantire in modo discreto il rispetto delle regole e anche denunciato un 15enne napoletano trovato in possesso di un coltello a serramanico. Dieci ragazzi segnalati alla prefettura sorpresi mentre fumavano hashish o marijuana sull'arenile. Identificate 135 persone.